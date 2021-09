Na mednarodnem posvetu izpostavili pomen vključevanja javnosti pri prostorskem in okoljskem načrtovanju

Ljubljana, 7. septembra - Vključevanje javnosti pri prostorskem in okoljskem načrtovanju bi lahko preprečilo marsikateri spor na sodišču, so ugotavljali udeleženci današnjega mednarodnega posveta na temo izvajanja aarhuške konvencije. Ob koncu so se strinjali, da je uporaba pravnih sredstev zadnji izhod pri okoljskih kršitvah, so sporočili iz Umanotere.