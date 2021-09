Medvedjev prvi polfinalist US Opna

New York, 7. septembra - Drugi nosilec Rus Danil Medvedjev je prvi polfinalist odprtega teniškega prvenstva ZDA. V četrtfinalu je po dveh urah in 24 minutah premagal Nizozemca Botica Van de Zandschulpa, 117. igralca na svetu, ki se je na glavni turnir prebil skozi kvalifikacije. Rezultat je bil 6:3, 6:0, 4:6 in 7:5.