Cerkveni voditelji s skupnim pozivom za rešitev Zemlje

Vatikan, 7. septembra - Voditelji rimskokatoliške, pravoslavne in anglikanske cerkve so danes pred skorajšnjim podnebnim vrhom COP26 družno pozvali k rešitvi Zemlje. Papež Frančišek, patriarh Bartolomej I. in canterburyjski nadškof Justin Welby so "vsakogar, ne glede na njegov nazor, pozvali, naj prisluhne kriku Zemlje", poročajo tuje tiskovne agencije.