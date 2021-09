Strokovnjaki napovedujejo, da bo kmalu zadovoljeno svetovno povpraševanje po cepivih proti covidu-19

Ženeva, 7. septembra - Podatkovni strokovnjaki so danes v Ženevi napovedali, da bodo imele ZDA, Kanada, Velika Britanija in Evropska unija do konca meseca na voljo toliko odmerkov cepiv proti covidu-19, da bodo lahko drugim državam namenile približno 500 milijonov odmerkov, ne da bi pri tem kakorkoli škodovale lastnim kampanjam cepljenja.