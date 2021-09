Minister Cigler Kralj že danes na obisku domov starejših v Vipavski dolini

Ajdovščina, 7. septembra - V okviru vladnega obiska na Severnoprimorskem je minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj že danes obiskal domova starejših občanov v Ajdovščini in v Renčah. Ajdovski dom, ki je bil v začetku leta močno prizadet zaradi epidemije novega koronavirusa, želijo v prihodnje prenoviti in ob njem zgraditi novega.