Delavci migranti tudi tokrat neuspešni s poskusom spremembe zakona o dohodnini

Ljubljana, 7. septembra - Člani odbora DZ za finance so predlogu novele zakona o dohodnini, ki jo je v DZ ob zadostnem številu podpisov državljanov vložil Sindikat delavcev migrantov Slovenije, pokazali rdečo luč. So pa podprli vladna predloga novel zakonov o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov.