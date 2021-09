Ljubljana, 7. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji nastal dva kilometra in pol dolg zastoj. Proti Kranjski Gori se priporoča uporaba izvoza Jesenice vzhod/Lipce.

Na vipavski hitri cesti je pred prehodom Vrtojba v smeri proti Italiji nastal približno 500 metrov dolg zastoj tovornih vozil.

Na cesti Koper-Šmarje-Dragonja, med Dragonjo in Padno v obe smeri je zaradi del nastal zastoj.

Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, ponekod nastajajo zastoji.

Vozniki osebnih vozil čakajo za vstop v državo na Dragonji in Obrežju do pol ure,vozniki tovornih vozil pa za vstop na Gruškovju do eno uro.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči sta zaprta uvoz Sežana zahod proti Gabrku in uvoz Sežana vzhod proti Italiji.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Vsi priključki so ponovno odprti.

Do konca septembra bo med Dobruško vasjo in Dobravo pri Škocjanu zaprta cesta Dobruška vas-Šentjernej.

Do 22. decembra bo v Oplotnici na Konjeniški cesti zaradi gradnje nadomestnega mostu zaprta cesta Slovenske Konjice-Oplotnica. Obvoz za osebna, intervencijska in tovorna vozila do sedem ton in pol bo po lokalnih cestah, za težja vozila pa preko Slovenskih Konjic.

Do konca decembra bo pri Hribu-Loškem Potoku zaradi rekonstrukcije ceste zaprta cesta Sodražica-Hrib. Obvoz za osebna vozila po lokalnih cestah skozi Mali Log in Retje, za tovorna vozila pa preko Sodražice.

Od 8. do predvidoma 22. septembra bo zaradi obnove vročevoda za ves promet zaprta Povšetova ulica v križišču z Glonarjevo ulico.

Od 8. septembra do 30. novembra bo zaradi asfaltiranja cestišča veljala občasna delna ter popolna zapora lokalne ceste Kranjski Rak-Rakove Ravni. Dela bodo potekala od ponedeljka do petka, občasna popolna zapora pa je možna od ponedeljka do četrtka, med 11. in 14. uro. Obvoza v času popolne zapore ni.

