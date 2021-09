Prejemnik pisateljske nagrade SEP Stefan Bošković

Ljubljana, 7. septembra - Z mednarodnim komparativističnim kolokvijem na temo Literatura in vojna: problemi, teksti, konteksti se je v Ljubljani začel 36. mednarodni literarni festival Vilenica. Preko spleta pa so ob 14. uri razglasili tudi prejemnika pisateljske nagrade SEP za mlade avtorje. Gre za črnogorskega prozaista, dramatika in scenarista Stefana Boškovića.