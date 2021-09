Vlada danes v goriški statistični regiji

Nova Gorica/Ajdovščina/Tolmin/Idrija, 8. septembra - Vladna ekipa bo danes obiskala širšo goriško regijo. Župani 13 severnoprimorskih občin ter predstavniki ustanov in gospodarstva bodo s premierjem Janezom Janšo, ministri in drugimi vladnimi predstavniki po napovedih govorili predvsem o gospodarstvu, poplavni varnosti, infrastrukturi in turističnem razvoju.