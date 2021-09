Nadaljnji shodi zanikovalcev koronavirusa pred RTVS od danes prepovedani

Ljubljana, 7. septembra - Upravna enota Ljubljana je z današnjim dnem prepovedala nadaljnje shode zanikovalcev obstoja novega koronavirusa, ki so v petek vdrli v prostore Radiotelevizije Slovenija (RTVS), pred omenjeno stavbo. Kot so danes za STA potrdili na upravni enoti, prepovedi niso mogli vročiti organizatorju, a so jo javno objavili, kar šteje kot vročitev.