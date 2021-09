V Domu Danice Vogrinec Maribor razstava o Florence Nightingale

Maribor, 8. septembra - V prostorih Doma Danice Vogrinec Maribor bodo danes odprli razstavo o življenju in delu Florence Nightingale (1820-1910). Po navedbah direktorja tega doma za starejše občane Marka Slaviča osvetljuje izjemno velik vpliv, ki ga je ta britanska humanistka in medicinska sestra imela na utemeljevanje položaja in znanja sodobne medicinske sestre.