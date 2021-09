V zadnjih dveh letih diagnosticirali polovico manj krvnih rakov

Ljubljana, 7. septembra - Ob mesecu krvnih bolezni so na okrogli mizi, ki jo je pripravila družba Aetas, ozaveščali o pomembnosti pravočasne prepoznave krvnih bolezni. Ker je bil v preteklih dveh letih omejen dostop do osebnih zdravnikov, so diagnosticirali polovico manj krvnih rakov kot pred epidemijo covida-19, kljub temu pa zdravljenje bolnikov ostaja uspešno.