Začenja se festival Ars Electronica

Linz, 8. septembra - V Linzu se začenja festival umetnosti, tehnologije in družbe Ars Electronica, ki bo do 12. septembra potekal dualno - s fizičnimi dogodki in virtualno po svetu, tudi preko t.i. vrtov, pri katerih sodelujejo slovenski partnerji. Po besedah organizatorjev je tema in cilj tokratnega festivala Nov digitalni dogovor (A New Digital Deal).