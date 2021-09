Zürich, 7. septembra - Nogometni klubi so v letošnjem poletnem prestopnem roku, med junijem in avgustom, za okrepitve porabili 3,72 milijarde ameriških dolarjev (3,13 milijarde evrov), so izračunali na Mednarodni nogometni zvezi (Fifa), s čimer se znesek za okrepitve še vedno znižuje.