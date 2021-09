V Celju 18-letnik poškodoval dve vozili in nekaj drugih stvari

Celje, 7. septembra - V Celju je 18-letni državljan BiH v noči na nedeljo poškodoval dve vozili in nekaj drugih stvari. Po dejanju so ga policisti pridržali, sledi mu kazenska ovadba zaradi odvzema motornega vozila in poskusa vloma. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja, vožnje pod vplivom alkohola in drugih prometnih prekrškov ga čaka še obdolžilni predlog.