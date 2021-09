Po dveh tednih od pridobitve vozniške ostal brez nje zaradi alkohola

Krško/Žužemberk, 7. septembra - Dobra dva tedna po tistem, ko je pridobil vozniško dovoljenje, je 34-letnik iz Škocjana spet ostal brez. Dolenjski policisti so ga namreč v petek zjutraj zalotili pri vožnji pod vplivom alkohola. Kot so navedli, mu je test pokazal 2,4 promila, so sporočili s PU Novo mesto. Krški policisti so obravnavali opitega 37-letnika, ki je divjal po Krškem.