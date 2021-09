Po oceni zbornice koroško gospodarstvo v dobri kondiciji, a manjka okoli tisoč delavcev

Dravograd, 7. septembra - Koroško gospodarstvo je v dobri kondiciji, izvoz blaga je že dosegel predkrizno raven, napovedane so naložbe, zaposlenost se je povečala, še vedno pa v regiji v vseh dejavnostih iščejo okoli tisoč delavcev. To so med drugim izpostavili govorniki na današnjem srečanju z mediji GZS Koroške gospodarske zbornice, ki jo od junija vodi Katja Pokeržnik.