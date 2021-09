Neenoten začetek trgovanja na evropskih borzah

Frankfurt, 7. septembra - Osrednje evropske borze so v današnji trgovalni dan vstopile brez enotne smeri, pri čemer so jo uvodoma najslabše odnesle delnice v medijskem in storitvenem sektorju. Vlagatelji so sicer v pričakovanju četrtkovega zasedanja sveta Evropske centralne banke (ECB), ki bo odločal o nadaljnji denarni politiki v območju evra.