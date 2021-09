HSE pripravil načrt sistemskih ukrepov za pomoč izgubarski termo diviziji

Ljubljana, 7. septembra - Holding Slovenske elektrarne (HSE), ki je lani pridelal 184 milijonov evrov izgube, je pripravil ocene in scenarije poslovanja termo divizije skupine, kamor sodita Teš in Premogovnik Velenje, in pripravlja načrt sistemskih ukrepov, so povedali v Slovenskem državnem holdingu (SDH). Načrt sicer zunanjim deležnikom še ni bil predstavljen.