Pridržanje in ovadba za prevoznika migrantov

Murska Sobota, 7. septembra - Ljutomerski policisti so v ponedeljek zvečer v Šprincu ustavili tovorno kombinirano vozilo. Ob kontroli so ugotovili, da voznik v njem prevaža 20 pribežnikov, ki so nezakonito vstopili v državo. Zoper voznika so odredili pridržanje in bo s kazensko ovadbo priveden na sodišče, so zapisali s Policijske uprave Murska Sobota.