V Šaleški dolini končujejo razvoj petzvezdičnih turističnih produktov

Velenje, 12. septembra - Zavod za turizem Šaleške doline zaključuje razvoj petzvezdičnih unikatnih turističnih doživetij v okviru operacije Šaleška dolina 4.0. Gre za butične turistične produkte, ki temeljijo na avtentičnih zgodbah doline in predstavljajo identiteto destinacije, to je premogovništvo, polpretekla zgodovina in usnjarstvo.