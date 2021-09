New York, 7. septembra - Na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku se je ponoči poslovila še zadnja slovenska predstavnica Andreja Klepač. V paru s Hrvatico Darijo Jurak sta ju v osmini finala ustavili mladi Američanki 17-letna Coco Gauff in Catherine McNally s 6:4 in 6:4.