New York, 7. septembra - Prvi favorit Srb Novak Đoković se je davi uvrstil v četrtfinale odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. V osmini finala je prvi igralec sveta v štirih nizih z 1:6, 6:3, 6:2 in 6:2 premagal 20-letnega Američana Jensona Brooksbyja.