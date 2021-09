Teroristični napadi 11. septembra so spremenili podobo New Yorka

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 8. septembra - Teroristični napadi na ZDA 11. septembra 2001, ki so terjali največ smrtnih žrtev v New Yorku, so spremenili mesto in njegove prebivalce. New York je dobil nekaj novih turističnih atrakcij, dve desetletji kasneje pa je spomin na napade že nekoliko zbledel, razen pri neposredno prizadetih in politikih.