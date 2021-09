Biden po neurju sprostil zvezna sredstva za pomoč New Yorku in New Jerseyju

New York, 7. septembra - Ameriški predsednik Joe Biden je v ponedeljek sprostil zvezna sredstva za pomoč New Yorku in New Jerseyju, ki ju je v sredo skupaj z drugimi državami severovzhoda ZDA hudo prizadel ostanek orkana Ida. Biden bo danes obiskal obe državi in si ogledal škodo po neurju, ki je v šestih severovzhodnih zveznih državah zahtevalo najmanj 50 življenj.