Ostrava, 6. septembra - Slovenski odbojkarji so z odliko opravili tretjo nalogo na evropskem prvenstvu ter Beloruse premagali gladko s 3:0 (20, 20, 15). Slovenci so popravili vtis po uvodni zaušnici proti Češki ter z zmagama proti Črni gori in Belorusiji potrdili preboj v izločilne boje.