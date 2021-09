Veselinovič in Urbanija o financiranju javne službe STA pri predsedniku republike

Ljubljana, 7. septembra - Direktor STA Bojan Veselinovič in direktor vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija se bosta danes na povabilo predsednika republike Boruta Pahorja udeležila delovnega srečanja v predsedniški palači. Gre za "poskus iskanja rešitev za vprašanja, zaradi katerih je prišlo do zastoja financiranja javne službe STA", so navedli v Pahorjevem uradu.