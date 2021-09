Električna preobrazba Volkswagna po oceni prvega moža skupine ne more potekati hitreje

München, 6. septembra - Električna preobrazba nemškega avtomobilskega proizvajalca Volkswagna ne more potekati hitreje, je v intervjuju za francosko tiskovno agencijo AFP in časnik Financial Times zatrdil glavni izvršni direktor skupine Herbert Diess. Ob tem je bil kritičen do vlade kanclerke Angele Merkel in njenih izdatnih subvencij za dizelsko gorivo.