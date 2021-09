UE Ljubljana prepoveduje nadaljnje shode zanikovalcev koronavirusa pred RTVS

Ljubljana, 6. septembra - Upravna enota (UE) Ljubljana je sledila predlogu policije in bo prepovedala nadaljnje shode zanikovalcev obstoja novega koronavirusa, ki so v petek vdrli v prostore Radiotelevizije Slovenija (RTVS), so danes za STA potrdili na upravni enoti. Prepoved bo po napovedih vročena organizatorju v torek in ko bo vročena, bo stopila v veljavo.