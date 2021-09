Nemška vlada od Rusije zahteva konec kibernetskih napadov

Berlin, 6. septembra - Nemška vlada je danes opozorila, da se pred parlamentarnimi volitvami, ki so v Nemčiji napovedane za 26. september, stopnjujejo kibernetski napadi, ki naj bi jih izvajale ruske tajne službe. Tarča teh napadov so predvsem nemški poslanci in njihovi sodelavci. Vlada v Berlinu je zato izrazila protest v Moskvi, poroča Deutsche Welle.