Odbor za notranje zadeve o predlagani denarni kazni za nedostojno vedenje do predstavnikov oblasti

Ljubljana, 7. septembra - Odbor DZ za notranje zadeve bo danes obravnaval predlog novele zakona o javnem redu in miru. V minulem tednu je odmevalo predvsem dopolnilo, s katerim koalicija predlaga uvedbo denarne kazni za nedostojno vedenje do predstavnikov oblasti in njihovih bližnjih. Predlog dopolnila je pripravilo notranje ministrstvo, z njim pa soglaša tudi vlada.