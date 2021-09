Šole skrbijo stroški in nabava kompletov za samotestiranje učiteljev

Ljubljana, 6. septembra - Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT, po katerem se morajo samotestirati tudi zaposleni v vzgoji in izobraževanju, je v šolah odprl nova vprašanja. Ravnatelje predvsem skrbi, kako bo z nabavo kompletov za samotestiranje, kdo jih bo nabavljal, šole ali država. Sviz poziva oblasti, naj se za to šolam in vrtcem namenijo dodatna sredstva.