Pahor bo organiziral pogovor med Ukomom in STA

Ljubljana, 6. septembra - Predsednik Borut Pahor bo v torek v predsedniški palači priredil delovno srečanje z direktorjem Slovenske tiskovne agencije Bojanom Veselinovičem in direktorjem urada vlade za komuniciranje Urošem Urbanijo. Gre za "poskus iskanja rešitev za vprašanja, zaradi katerih je prišlo do zastoja financiranja javne službe STA", so navedli v Pahorjevem uradu.