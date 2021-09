Nove vzmetnice za domove zveze prijateljev mladine

Maribor, 8. septembra - Sedem slovenskih letovišč, ki so v lasti in upravljanju članic Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), bo v okviru projekta JYSK zgodba za lahko noč prejelo izdelke za spanje. Prvo donacijo so opravili v torek v Domu Miloša Zidanška na Pohorju, kamor je bilo dostavljenih 70 vzmetnic.