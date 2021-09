UKC Ljubljana širi covidne intenzivne postelje, hospitalizirani še vedno večinoma necepljeni

Ljubljana, 6. septembra - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana v diagnostično-terapevtskem servis (DTS) danes ponovno odpirajo 25 intenzivnih postelj, saj število covidnih bolnikov raste. Najmlajša bolnika na navadnem in intenzivnem oddelku sta stara 27 in 24 let, oba sta necepljena, so povedali v UKC Ljubljana.