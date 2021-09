SF v novo sezono z optimizmom in željo po neposrednem stiku z občinstvom

Ljubno ob Savinji, 6. septembra - Slovenski filharmoniki so po zimi, ki so jo prebili večinoma za kamerami in mikrofoni ter v svet pošiljali glasbo po svetovnem spletu, pripravili nov izbor koncertov, zbranih v šest abonmajskih ciklov. Trije bodo našli svoje mesto v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD), trije pa v Slovenski filharmoniji (SF).