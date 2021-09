Celjski policisti pri dveh tretjinah voznikov ugotovili kršitve pri prevozu otrok v šolo

Celje, 6. septembra - Na območju Policijske uprave Celje je v petek potekal poostren nadzor cestnega prometa s poudarkom na varnem prevozu otrok v šolo in domov. Nadzirali so 74 voznikov osebnih vozil in pri 50 ugotovili kršitve cestno prometnih predpisov. Kar 15 voznikov je v okolici šol vozilo s prekomerno hitrostjo, kar je po oceni policije neodgovorno.