Györ, Vipers in CSKA Moskva papirnati favoriti lige prvakinj

Ljubljana, 8. septembra - Na zadnjem zaključnem turnirju lige prvakinj v Budimpešti so smetano pobrale rokometašice Vipersa iz Kristiansanda, ki jih mnogi uvrščajo v najožji krog favoritinj tudi v sezoni 2021/22. Najresnejša kandidata za končno zmago sta Györ in CSKA Moskva, visoko kotirajo še Rostov-Don, Ferencvaros in Bukarešta, po dolgem času pa tudi Krim Mercator.