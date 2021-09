Raziskava: Snežni leopardi se umikajo pred naraščajočo rejo drobnice

Ulan Bator, 6. septembra - Slovensko-italijansko-švicarska raziskovalna ekspedicija je tekom štirih ekspedicij v mongolskem Altaju ugotavljala razširjenost snežnega leoparda in kako na to vpliva reja drobnice. Ta v zadnjih letih hitro narašča, kar negativno vpliva na eno najbolj ogroženih velikih mačk na svetu, ki se pred rejo umika, in njihov naravni plen.