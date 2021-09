Matija Solce s svojim teatrom na evropski festivalski turneji

Praga, 7. septembra - Lutkar in glasbenik Matija Solce se s svojim gledališčem Matita mudi na veliki evropski festivalski turneji, na kateri se predstavlja s štirimi predstavami, ki se dotikajo perečih družbenih tem. Turneja, ki jo bo sklenil oktobra na Norveškem in Poljskem, vključuje nastope po Sloveniji, Italiji, Češki, Finski, Španiji in Rusiji.