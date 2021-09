Talibani po lastnih navedbah zavzeli provinco Panšir

Kabul, 6. septembra - Talibani so danes sporočili, da so zavzeli afganistansko provinco Panšir, ki je bila še zadnja od 34 afganistanskih provinc, ki ni bila pod njihovim nadzorom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Glede na navedbe nekaterih upornikov to sicer ne drži. Kot so zatrdili, se bo boj v dolini Panšir nadaljeval.