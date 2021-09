Mariborski policisti poostreno nadzirali uporabo pasov in otroških sedežev

Maribor, 6. septembra - Mariborski policisti so v petek dopoldne izvedli poostren nadzor nad uporabo varnostnih pasov, ustreznih otroških sedežev oziroma zadrževalnih sistemov pri prevozih otrok, mobilnih telefonov med vožnjo in drugih nepravilnosti pri prevozih otrok. Skupaj so ugotovili 77 kršitev.