Talibani za študentke v Afganistanu odredili nikab in ločene učilnice

Kabul, 6. septembra - Ženske, ki obiskujejo zasebne afganistanske univerze, morajo nositi obleko abaja in nikab, ki pokrivata celotno telo in večino obraza, so odredili talibani. Sporočili so tudi, da morajo biti razredi ločeni po spolu ali pa vsaj razdeljeni z zaveso, poroča francoska tiskovna agencija AFP.