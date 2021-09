Klepačeva zanesljivo v osmino finala dvojic

New York, 5. septembra - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je s soigralko, Hrvatico Darijo Jurak zanesljivo napredovala v osmino finala konkurence dvojic na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. V drugem krogu sta bili izkušeni Slovenka in Hrvatica boljši od rusko-estonske naveze Darja Kasatkina/Anett Kontaveit s 6:1, 6:2.