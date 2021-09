Roglič: Počaščen sem, da sem med temi imeni

Santiago de Compostela, 5. septembra - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je slavil tretjo zaporedno zmago na dirki po Španiji. Obenem je zadnji dan slavil še četrto etapno zmago in postavil piko na i sijajnim trem tednom na Iberskem polotoku. V prvi izjavi po koncu dirke je dejal, da je počaščen, da lahko za slovensko in svetovno kolesarstvo piše zgodovino.