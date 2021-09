Olaj bi predlog glede denarnih kazni za nedostojno vedenje razširil na vse

Ljubljana, 5. septembra - Generalni direktor policije Anton Olaj pravi, da podpira predlagano uvedbo denarne kazni za nedostojno vedenje do predstavnikov oblasti. Kot je dejal v oddaji Politično s Tanjo Gobec, so rešitve, ki so sedaj nakazane, nujno potrebne in koristne. Bi bilo pa po njegovem dobro, da bi se ta rešitev razširila za nedostojno vedenje do vseh ljudi.