Božič najboljše letos

Seu d'Urgell, 5. septembra - Slovenski kanuist Luka Božič je na tekmi slalomskega svetovnega pokala v Seu d'Urgellu, kjer je predlani na svetovnem prvenstvu osvojil bron, zasedel četrto mesto. To je njegov najboljši dosežek sezone in dokaz, da se pred svetovnim prvenstvom v Bratislavi vrača v formo in da potem, ko se ni uvrstil na olimpijske, ni vrgel puške v koruzo.