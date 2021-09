V Amsterdamu protesti proti politiki glede covida-19

Amsterdam, 5. septembra - V Amsterdamu se je danes zbralo več deset tisoč ljudi in protestiralo proti politiki nizozemske vlade glede covida-19. Vzdušje na shodu je bilo sproščeno, udeleženci so bobnali, plesali in nosili napihnjene balone, po poročanju nemške tiskovne agencije dpa kažejo televizijski posnetki.