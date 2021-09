Zeljković junak v Beltincih

Ljubljana, 5. septembra - V nedeljo sta bili na sporedu dve tekmi 2. slovenske nogometne lige. Rogaška in Fužinar Vzajemci sta se razšla brez zadetkov, Beltinci Klima Tratnjek pa so premagali Brežice 1919 Terme Čatež s 3:2. Junak tekme je bil Aleksandar Zeljković, ki je v 87. minuti zadel z glavo in domačim prinesel tri točke.