Uporniki trdijo, da so talibani v Panširju utrpeli velike izgube

Kabul, 5. septembra - Protitalibanski uporniki so danes sporočili, da so njihovi borci pregnali iz okrožja Parjan na severovzhodu province Panšir vse talibanske borce in ob tem slednjim povzročili velike izgube. Predstavnik Nacionalne odporniške fronte (FNR) Fahim Dašti je na Twitterju zapisal, da je bilo ubitih, ranjenih ali zajetih okoli tisoč talibanskih borcev.